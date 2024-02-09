Пахомова Епистимия Никитина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пахомова
- Имя
- Епистимия
- Отчество
- Никитина
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 350
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9072. ПАХОМОВА, ЕПИСТИМІЯ НИКИтина, 59 л. К. Вытегор. у., Шильдск. в., д. Андреевой, рд. т. же у., Ухотск. в., въ д. Никифоровой; — У. Чл. О. С. по Вытегорск. у., 29 Нояб. 910, 1 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 24 Дек. 910.
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