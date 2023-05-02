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Курочкин Иван Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курочкин
Имя
Иван
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
134950. КУРОЧКИНЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ. Мщ. г. Боровичъ, 26 л.; — СПБ. О. С. 15 Сент. 909. 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. въ Окт. 909.

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