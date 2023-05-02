Хржановский Марек Шмулев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хржановский
- Имя
- Марек
- Отчество
- Шмулев
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51475. ХРЖАНОВСКІЙ, МАРЕКЪ ШМУлевъ. Мщ. д. Домброва, гм. Горная, Бендин. у., 69 л., рд. въ г. Бендинѣ; — Варшав. С. П., 134,135, 13, 1692 и 1697 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 6 м. Исп. 22 Апр. 905.
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