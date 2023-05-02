Воронова Татьяна Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18742. ВОРОНОВА, Татьяна Михайлова. Цех. г. Москвы (портниха), 40 л.; приг. М. С. Прочистеп. уч. г. Москвы, по 6 п. 13 и 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 8 м. Исп. 3 Февр. 1887 г.
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