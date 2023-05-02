Герсеван-Швили Адам Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герсеван-Швили
- Имя
- Адам
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17546. ГЕРСЕВАНЪ-ШВИЛИ, АДАМЪ Григорьевъ, 54 л. К. изъ сс. Турин. у., Киркинск. в., д. Чепуновой, рд. Сигнах. у., въ в. и с. Велицихахъ; — Тобольск. О. С., 16 Нояб. 910, 152¹, 13 и 1642 У., арест. отд. 3½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 30 Дек. 910. | 903 11844 1612 У. | 901 16683 169 М.
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