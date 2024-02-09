Терещук Антон Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Терещук
- Имя
- Антон
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88490. ТЕРЕЩУКЪ, АНТОНЪ ТИМОФЕевъ (Васильевъ), 33 л. К. Гайсинск. у., Тепликск. в., с. Россоши; — Винницк. О. С., 23 Февр. 811, 152, 3 ч. 1613 и 1 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг сего С. отъ 22 Янв. 911 г. (1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 4 г.), арест. отд. 5 л. Исп. 22 Марта 911. | 95 47709 170¹ М.
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