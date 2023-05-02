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Покровская Анастасия Николавена

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Покровская
Имя
Анастасия
Отчество
Николавена
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
9748. Покровская Анастасия Николавена, 17 л., Костромск. г., г. Галича. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 9/Х—26.

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