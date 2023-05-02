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Давыдова Мария Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдова
Имя
Мария
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
02 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3701. ДАВЫДОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 34 л., Чистопольск. к., Билярск. в. и с. Н. С. 4 уч. Чистопольск. к. Ст. 1406, лиш. св. 1 г. Исп. 2 июля 923

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