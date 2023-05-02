Карклынь Ян Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карклынь
- Имя
- Ян
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51498. КАРКЛЫНЬ, ЯНЪ МАРТИНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Добленск. у., Паульсгнадск. в., 37 л.; — СПБ. С. П., 134, 135, 13 и 1641 У., арест. отд. 4 г. Исп. 14 Іюня 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 907 г № 73204. 905 22896 1655 У.; 901 74132 169 М.; 902 53458 169 М.
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