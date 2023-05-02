Тимофеев Сергей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Сергей Тимофеевич

Тимофеев Сергей Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Сергей
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 327
Источник
Скан
Оригинальная запись
12541. Тимофеев Сергей Тимофеевич, 22 л., Осташковск. у., Давидовск. в., с. Охвот. Н. С. 5 р. Осташковск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29/ХІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close