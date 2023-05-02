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Стариков Федор Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стариков
Имя
Федор
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
21 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8073. СТАРИКОВ, ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Осинск. у., Альняшипск. в.; — Н. С. 8 уч. Осинск. окр. Самогон, лиш. св. 1 г. Исп. 21 авг. 920.

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