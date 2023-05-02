Ходжанова Саламат
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходжанова
- Имя
- Саламат
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3709. ХОДЖАНОВА, САЛАМАТ (ПО МУЖУ АБДУСАТАРОВА), 42 л. Бухарск, п., рд. в г. Скобелеве; — Ташкентск. О. С. Убийство, с лиш. пр., кат. раб. 15 л., ук. 17 Марта 917, нак. сокращ. до 7½ л. Исп. 18 Февр. 918.
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