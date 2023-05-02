Лицегевич Бронислав Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лицегевич
- Имя
- Бронислав
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38227. ЛИЦЕГЕВИЧЪ, БРОНИСЛАВЪ АНТОНОВЪ (онъ же Лиценвичъ), 21 г. К. Вилейск. у., Крайск. в., д. Елевщины, рд. въ г. Двинскѣ; — Митав. О. С., 20 Дек. 910, 152, 1 п. 1 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 12 Февр. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч, въ 910 г. № 89802. 907 74264 170* М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 78971 169 М. 908 г. № 61571.
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