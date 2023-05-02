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Луценкова Анастасия Ильина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Луценкова
Имя
Анастасия
Отчество
Ильина
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
136495. ЛУЦЕНКОВА, АНАСТАСІЯ ИЛЬИНА. К. Чигиринск. у., Александровск. в.,с. Голикова, 13 л.; —М. С. 3 уч. Чигирин. окр. 29 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. отца. 15 Окт. 909.

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