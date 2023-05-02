Луценкова Анастасия Ильина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Луценкова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Ильина
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136495. ЛУЦЕНКОВА, АНАСТАСІЯ ИЛЬИНА. К. Чигиринск. у., Александровск. в.,с. Голикова, 13 л.; —М. С. 3 уч. Чигирин. окр. 29 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. отца. 15 Окт. 909.
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