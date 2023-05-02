Данилов Семен Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2799. ДАНИЛОВ, СЕМЕН ОСИПОВИЧ, 20 л. Гр. Суздальск. у., Теремеевск. в., с. Туртина; — Н. С. 4 уч. Суздальск. у. Кража, пищ. св. 6 м., в т. ч. 3 м. условно. Исп. 10 авг. 920.
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