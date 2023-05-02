Ершов Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Николай Ефимович

Ершов Николай Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Николай
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
23 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
3162. ЕРШОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ, 29 л., Томск. г. и у., Анжерно-Суженск. р. Томск. Губсуд. Ст. ст. 150, 169, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 23/І—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close