Жижин Василий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жижин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3754. Жижин Василий Васильев., 22 л., г. Тулы, Тульск. Г. С. Ст. 59³, л. с. 10 л., п. п. 5 л. 10 янв. 927.
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