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Жижин Василий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жижин
Имя
Василий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
10 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
3754. Жижин Василий Васильев., 22 л., г. Тулы, Тульск. Г. С. Ст. 59³, л. с. 10 л., п. п. 5 л. 10 янв. 927.

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