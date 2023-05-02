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Рюдов Георгий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рюдов
Имя
Георгий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7232. РЮДОВ (ЮДИН), ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Лужск. у., Бельско-Сяберск. в., с. Усадище; — Н. С. 2 уч. Лужск. у. Дезерт., лиш. св. 1 г. Исп. 6 дек. 921.

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