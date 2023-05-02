Рюдов Георгий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рюдов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7232. РЮДОВ (ЮДИН), ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Лужск. у., Бельско-Сяберск. в., с. Усадище; — Н. С. 2 уч. Лужск. у. Дезерт., лиш. св. 1 г. Исп. 6 дек. 921.
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