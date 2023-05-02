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Махмуд-Оглы Кялаш

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Махмуд-Оглы
Имя
Кялаш
Дата исполнения приговора
06 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
96463. МАХМУДЪ-ОГЛЫ, КЯЛАШЪ, 74 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Кагызманск. окр., с. Аладжи, рд. Сурмалинск. у., въ с. Хатунъ-Архѣ; — Эриванск. О. С., 26 Марта 911, 152¹, и 1654¹ У., тюр. 1½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 6 Іюня 911. | 86 96313 1453 У.

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