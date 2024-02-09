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Ибатуллин Давлет-Гирей Ибинеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ибатуллин
Имя
Давлет-Гирей
Отчество
Ибинеев
Дата исполнения приговора
24 февраль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
50183. ИБАТУЛЛИНЪ, ДАВЛЕТЪ-ГИРЕЙ ИБИНЕЕВЪ (онъ же Ибетуллинъ), 27 л. К. Лаишевск. у., Урахчинск. в., д. Юлсубиной; — М. С. 4 уч. г. Казани, 23 Февр. 911,16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. г. Казани отъ 11 Янв. 911 г. (169 М., тюр. 6 м.). тюр. 8 м. Исп. 4954524 Февр. 911.907 174 М.

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