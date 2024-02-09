Ибатуллин Давлет-Гирей Ибинеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ибатуллин
- Имя
- Давлет-Гирей
- Отчество
- Ибинеев
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50183. ИБАТУЛЛИНЪ, ДАВЛЕТЪ-ГИРЕЙ ИБИНЕЕВЪ (онъ же Ибетуллинъ), 27 л. К. Лаишевск. у., Урахчинск. в., д. Юлсубиной; — М. С. 4 уч. г. Казани, 23 Февр. 911,16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. г. Казани отъ 11 Янв. 911 г. (169 М., тюр. 6 м.). тюр. 8 м. Исп. 4954524 Февр. 911.907 174 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.