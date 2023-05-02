Бендруп Гейнрих-Эмиль-Эгон Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бендруп
- Имя
- Гейнрих-Эмиль-Эгон
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130013. БЕНДРУПЪ, ГЕЙНРИХЪ-ЭМИЛЬ-Эгонъ Андреевъ (онъ же Бенрау). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Либавы, Гробинск. у., 23 л.; — Либавск. О. С. 20 Авг. 909, 114, 133, 4 п. 134, 135, 13, 9 и 3 ч. 309 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 74491, арест. отд. 2½ г. Исп. 16 Окт., счит. ср. съ 16 Марта 909. | 908 67673 169 М.
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