Завершинский Игнатий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завершинский
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3994. ЗАВЕРШИНСКІЙ, ИГНАТІЙ ФЕдоровъ, 27 л. К. Усманск. у., в. и с. Мордова; — Воронежск. О. С., 9 Окт. 910, 152, 13 и 1 ч. 1651 У., по сов. сь приг. сего С. отъ 9 Окт. 910 г. (170¹ М., тюр. 6 м.) арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Дек. 910.
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