Лященко Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лященко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6413. ЛЯЩЕНКО, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 33 л. Гр. Одссск. у., м. Анатольевского; — Н. С. 1 уч. Омск. у. Выгонка самог., лиш. св. 5 л. Исп. 16 авг. 920.
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