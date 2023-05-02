Осинцев Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осинцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8163. ОСИНЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 17 л., б. Екатеринбургск. г., Камышловск. у., Кунарск. в., с. Каменно-Озерского. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 107, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 10/ХІІ—23.
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