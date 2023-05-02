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Осинцев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осинцев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8163. ОСИНЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 17 л., б. Екатеринбургск. г., Камышловск. у., Кунарск. в., с. Каменно-Озерского. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 107, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 10/ХІІ—23.

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