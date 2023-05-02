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Пресняков Илья Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пресняков
Имя
Илья
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7971. ПРЕСНЯКОВ ИЛЬЯ ИЛЬИЧ, 20 л., Пензенск. у., Константиновск. в. и с. Н. С. 5 уч. г. Пензы. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. Исп. 4 ноября 023.

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