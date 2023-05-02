Бройтман Шимон Рувиков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бройтман
- Имя
- Шимон
- Отчество
- Рувиков
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130334. БРОЙТМАНЪ, ШИМОНЪ РУвИковъ. Мщ. в. и м. Теленештъ, Оргѣев. у., 21 г.; — Кишинев. О. С. 7 Сент. 909, 114, 149, 9 и 1525 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Окт. 909.
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