Нестеров Виктор Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нестеров
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34021. НЕСТЕРОВЪ, ВИКТОРЪ МИХАЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Старицк. у., Старшевск. в., д. Горъ, 35 л.; — Москов. О. С. (въ 5 р.), 2 п. 134, 135, 152, 1 и 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1 г. Исп. 21 Дек. 904. | 903 50359 1655 У. | 902 6019 169 М. | 902 25062 172 М. | 901 68325 169 М.
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