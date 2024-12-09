Голиков Петр Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голиков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101823. ГОлИКОВЪ, ПЕТРЪ ЕФИМОВЪ, 30 л. К. Угличск. у., Михляевск. в., д. Тощебыловой; — СПБ. О. С., 29 Марта 911, 152, 152¹ и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 79986 и приг. Ярослав. О. С. отъ 9 Февр. 911 г. (169, 1 п. 170¹ и 172 М., тюр. 1 г. и 3 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. и 8 м. Исп. 31 Мая 911. | 903 76795 170 М. | 901 63284 169 М.
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