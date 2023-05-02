Иванов Илья Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3638. ИВАНОВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ, 19 л., Кустанайск. г., Тургайск. у, Приморск. Губсуд. Ог. Ст. 1 ч. 76, 180 п. «в», лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/ѴІІІ—24.
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