Никитушкин Федор Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитушкин Федор Осипович

Никитушкин Федор Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитушкин
Имя
Федор
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
16 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
27163. НИКИТУШКИН, ФЕДОР ОСИПОВИЧ, 19 л. Гр. Пронск. у., Суйск. в.; — Н. С. Брони, уч. г. Москвы. Побег, лиш. св. 3 г. Исп. 16 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.