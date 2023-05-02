Кузнецов Петр Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25612. КУЗНЕЦОВ, ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ, 17 л. Гр. Серпуховск. у., Семеновск. в., д. Петрицино; — Н. С. 1 Городск. р. 4 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 10 л. Исп. 13 янв. 920.
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