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Царев Николай Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царев
Имя
Николай
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
19 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
11577. ЦАРЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 31 г., Мосальск. у., Боровенск. в., д. Павловичи. Н. С. 10 отд. г. Ленинграда. Ст. 188, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ѴІІІ—26.

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