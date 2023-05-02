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Богданов Василий Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Василий
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
12 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
100948. БОГДАНОВЪ, ВАСИЛІЙ БОГДАновъ, 23 л. К. Бѣжецк. у., Заручевск. в., д. Порехова; — СПБ. У. М. С. 5 уч., 12 Іюля 911, 16¹, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Іюля, счит. ср. съ 27 Іюня 911.

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