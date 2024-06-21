Цветков Вукол Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цветков
- Имя
- Вукол
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140955. ЦВѢТКОВЪ, ВУКОЛЪ СТЕПАНОВЪ. К. Муромск. у., Булатниковск. в., д. Мордвиновой, 48 л.; — З. Н. 1 уч. Муромск. у., 177 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Нояб. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.