Машарский Илья Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашарский Илья Леонтьевич

Машарский Илья Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Машарский
Имя
Илья
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
26490. МАШАРСКИЙ, ИЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВИЧ. Гр. Витебск. у., м. Яновичи; — Р. Т. г. Москвы. Хшцение, лиш. св. 20 л. Исп. 27 окт. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.