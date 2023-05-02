Чугала Иван Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чугала
- Имя
- Иван
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141310. ЧУГАЛА, ИВАНЪ МАРТИНОВЪ. К. Замостск. у., Старо-Замостск. в., д. Дембовца, 25 л.; — М. Съѣзд. 2 окр. Люблин. г. 10 Окт. 909, 14 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Окт. 909. | 904 103443 169 М.
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