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Чугала Иван Мартинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чугала
Имя
Иван
Отчество
Мартинов
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
Источник
Скан
Оригинальная запись
141310. ЧУГАЛА, ИВАНЪ МАРТИНОВЪ. К. Замостск. у., Старо-Замостск. в., д. Дембовца, 25 л.; — М. Съѣзд. 2 окр. Люблин. г. 10 Окт. 909, 14 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Окт. 909. | 904 103443 169 М.

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