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Пряхин Сергей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пряхин
Имя
Сергей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
11 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
10846. Пряхин Сергей Петрович, 35 л., Ефремовск. у., Волынск. р. Н. С. Волынск. р. Тульск. г. Ст. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11 мар. 926.

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