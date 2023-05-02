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Бухалов Денис Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бухалов
Имя
Денис
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
09 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
45517. БУХАЛОВЪ, ДЕНИСЪ НИКОЛАевъ. К. Бійск. у., Пристанск. в., д. Шипуновой, 33 л.; — М. С. 4 уч. Бійск. у., 169, 2 и 4 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 9 Мая 905.

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