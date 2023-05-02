Беспалов Тит Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беспалов
- Имя
- Тит
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13172. БЕСПАЛОВ, ТИТ АФАНАСЬЕВИЧ, 55 л. Гр. Енотаевск. у., Ново-Николавск. в. и с.; — Р. Т. г. Астрахани. Прест. против поряд. управл., пр. р. 3 г. Исп. 3 авг. 920.
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