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Кучин Владимир Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучин
Имя
Владимир
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
10 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7776. КУЧИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 л., Ряжск. у., Фофанавск. в., с. Введенского. Н. С. 1 уч. Ряжск у. Ст. 95, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 марта 923.

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