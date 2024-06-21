Ивановский Николай Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивановский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33906. ИВАНОВСКІЙ, НИКОЛАЙ АНДРЕЕВЪ. К. Жиздрин. у., Кургановск. в., д. Вербежиги, 45 л.; — Калужск. О. С., 2 п. 134, 135, 149, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С., отъ 11 Мая 907 г., арест. отд. 3 г. и 8 м. Исп. 8 Янв. 908. | 903 32111 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 63926.
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