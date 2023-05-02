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Коледенкова Наталья Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коледенкова
Имя
Наталья
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
30 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6231. КОЛЕДЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 32 л., Ряжск. у., Фофановск. в., с. Нагорное, Н. С. 1 уч. Ряжск. у., Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л., Исп. 30 марта 923.

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