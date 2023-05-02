Суворов Тимофей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворов Тимофей Никитич

Суворов Тимофей Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Суворов
Имя
Тимофей
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8850. СУВОРОВ ТИМОФЕЙ НИКИТИЧ, 20 л., Новоржевск. у., Ашевск. в., д. Шилово. Псковский Губсуд. Ст. 151, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 2/ІХ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close