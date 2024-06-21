Алгазин Андрей Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алгазин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129370. алгазинъ, Андрей сидоровъ. К. Тюкалинск. у., Серебрянск. в., д. Саратова, 27 л.; — Читинск. О. С., 149 и 1464 У., тюр. 6 м. Исп. 26 Мая 909.
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