Гросова Ольга Дмитриева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гросова
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Дмитриева
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46308. ГРОСОВА, ОЛЬГА ДМИТРІЕВА. Мщ. г. Острогожска, 37 л.; — М. С. 13 уч. г. Одессы, 172 М. (кража), тюр. 2 м. Исп. 10 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.