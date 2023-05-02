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Хренов Сергей Евстафьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хренов
Имя
Сергей
Отчество
Евстафьев
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140908. ХРѢНОВЪ, СЕРГѢЙ ЕВСТАФЬЕВЪ. Зап. ряд. изъ к. Коротоякск. у., Новохоперск. в., с. Дракина, 33 л.; — Самаркандск. О. С. 2 Мая 909, 49, 53, 1 и 2 п. 129 Уг. У. и зак. 24 Нояб. 905 г., одиночн. воен. тюр. 1 г. Исп. 20 Окт. 909.

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