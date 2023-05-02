Хренов Сергей Евстафьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хренов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Евстафьев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140908. ХРѢНОВЪ, СЕРГѢЙ ЕВСТАФЬЕВЪ. Зап. ряд. изъ к. Коротоякск. у., Новохоперск. в., с. Дракина, 33 л.; — Самаркандск. О. С. 2 Мая 909, 49, 53, 1 и 2 п. 129 Уг. У. и зак. 24 Нояб. 905 г., одиночн. воен. тюр. 1 г. Исп. 20 Окт. 909.
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