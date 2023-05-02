Гладилов Ипполит Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гладилов
- Имя
- Ипполит
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46065. ГЛАДИЛОВЪ, ИППОЛИТЪ ЕГОровъ. Каз. пос. Чистаго, Лебяжинской ст., Петропавлов. у., 35 л.; — М. С. 2 уч. Петропавлов. окр., 2 ч. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 905.
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