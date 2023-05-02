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Гладилов Ипполит Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гладилов
Имя
Ипполит
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46065. ГЛАДИЛОВЪ, ИППОЛИТЪ ЕГОровъ. Каз. пос. Чистаго, Лебяжинской ст., Петропавлов. у., 35 л.; — М. С. 2 уч. Петропавлов. окр., 2 ч. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 905.

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