Скрипниченко Николай Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скрипниченко
- Имя
- Николай
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35512. СКРИПНИЧЕНКО, НИКОЛАЙ ИЛЬинъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Днѣпров. у., в. и с. Чалбасъ, 22 д; — Симферопольск. О. С. (въ 4 р.), 149, 152 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 27152, арест. отд. 2 г. и 8 м. Исп. 4 Апр. 905. Симъ приг., поглощ. приг. сего С. отъ 29 Нояб. 904. | 900 6336 1647 У. | 96 25947 169 М. | 97 64810 169 М.
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