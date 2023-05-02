Бобрик Савелий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобрик
- Имя
- Савелий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 71133. БОБРИКЪ, САВЕЛІЙ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Суражск. у., Ущерпск. в., с. Александровки-Смяличей, 38 л.; — Стародубск. О. С., 149 1 ч. и 269¹ У., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 25 Іюля 907. | 902 72547 1465 У.
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