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Занин Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Занин
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
05 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4850. ЗАНИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 37 л., Новгородск. у., Красностанск. в., д. Веретье. Новогородск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. Исп. 5 марта 923.

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